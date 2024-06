Einbrecher bedient sich in Münsinger Gaststätte an Trinkgeldkasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In eine Gaststätte in der Fölterstraße im Münsinger Stadtteil Dottingen ist ein Unbekannter zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen, in denen er in der Folge in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchstöberte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Trinkgeldkasse begnügen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Münsingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)