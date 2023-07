Einbrüche in Jugendclubs in Trochtelfingen und Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN/ENGSTINGEN. Ein Bauwagen in Steinhilben ist laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 16 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte hebelte die Tür des Jugendclubs in der Straße Mühlburren auf und verschaffte sich so Zutritt in den Bauwagen. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld und elektronische Geräte. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag war in einen Jugendclub in der Erwin-Rommel-Straße in Großengstingen eingebrochen worden. Auch hier gelangte der Einbrecher durch Aufhebeln der Tür ins Innere und stahl Bargeld und Spirituosen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (pol)