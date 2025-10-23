Einbrüche in drei Bauwagen in St. Johann: Bargeld und Zigaretten gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Mehrere Bauwagen in Würtingen, Upfingen und Lonsingen sind zum Ziel eines Einbrechers geworden. Das berichtet die Polizei. Von Montag auf Dienstag wurden insgesamt drei Wagen im Bereich von Würtingen und Upfingen aufgebrochen, in einen weiteren, ebenfalls als Jugendtreff genutzten Bauwagen in Lonsingen, wurde von Dienstag, 20.30 bis Mittwoch, 19 Uhr, eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierzu jeweils mit brachialer Gewalt die Fensterscheiben ein und durchsuchte anschließend das Innere der Wagen nach Stehlenswertem. Hierbei fand er jeweils Bargeld sowie Zigaretten, was er entwendete. Der angerichtete Sachschaden an den einzelnen Bauwagen dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)