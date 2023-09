Ein Verletzter bei Unfall mit Lkw und Transporter in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwochmittag in der Gustav-Werner-Straße von Dettingen ereignet. Kurz nach 13.30 Uhr war dort ein 65 Jahre alter Mann mit einem Lastwagen unterwegs und setzte auf Höhe der Herdternstraße zum Wenden an.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Ford Transit eines 52-Jährigen, der den Lkw gleichzeitig überholen wollte. Beim Zusammenstoß wurde die 47 Jahre alte Beifahrerin im Ford ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.600 Euro. Der Transit musste zudem abgeschleppt werden. (pol)