Ein Leichtverletzter bei Unfall in Engstingen

ENGSTINGEN. Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Trochtelfinger Straße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Trochtelfinger Straße in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 34-Jährige mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinen Hyundai in den Anhänger des Mercedes, sodass dieser gegen das Heck des Zugfahrzeugs gedrückt wurde. Dabei wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens war ein Transport ins Krankenhaus aber nicht notwendig. (pol)