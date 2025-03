E-Scooterfahrerin fährt Mädchen in Reutlingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 17.10 Uhr, an einer Fußgängerampel in der Eberhardstraße ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge waren eine 22-Jährige und eine 23 Jahre alte Mitfahrerin mit einem E-Scooter auf dem Radstreifen der Eberhardstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, teilt die Polizei mit.

An einer Fußgängerampel kurz nach der Einmündung zur Federnseestraße missachtete die E-Scooter-Lenkerin offenbar das für sie geltende Rotlicht. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einer Sechsjährigen, die gemeinsam mit ihrem Vater die Straße überqueren wollte. Das leichtverletzte Kind wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)