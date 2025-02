E-Scooter aus Reutlinger Carport gestohlen: Täter wurde dabei beobachtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Elektroroller der Marke Evergross RCB mit dem Versicherungskennzeichen ODE 822 fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Roller im Wert von mehreren hundert Euro war in der Georg-Elser-Straße verschlossen in einem Carport abgestellt gewesen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde er dort am Montagmorgen, gegen 2.30 Uhr, von einem Unbekannten gestohlen. Der Kriminelle, der bei seinem Treiben beobachtet wurde, wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (pol)