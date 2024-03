Drei Verletzte bei Unfall auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Drei Verletzte und Schaden in Höhe von rund 38.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Sonntag auf der B28 gewesen. Ein 26-Jähriger war kurz vor Mitternacht mit einem Mercedes C400 auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen dem Dreieck Metzingen und der Anschlussstelle Sondelfingen befuhr er den linken Fahrstreifen und kam auf diesem zunächst leicht nach links von der Fahrbahn ab. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde dabei vermutlich ein Reifen am Pkw beschädigt, worauf dieser nach rechts abkam. Dabei prallte der Mercedes gegen den VW Polo einer 57-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur unterwegs war.

Anschließend wurde der Mercedes gegen die linken Schutzplanken abgewiesen und schleuderte in der Folge gegen die rechten Leitplanken. Nach insgesamt rund 400 Metern kam der Pkw schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl die 57 Jahre alte Polo-Lenkerin als auch der 26 Jahre alte Mercedes-Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes, an dem sämtliche Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Strecke von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B28 in Richtung Reutlingen bis etwa 4.30 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (pol)