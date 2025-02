Drei Verletzte bei Autounfall mit drei Fahrzeugen in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Römerstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 63-Jährige mit einem Ford Ka gegen 11.10 Uhr von einem Parkplatz aus nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Daimlerstraße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Opel Meriva eines 87-Jährigen. Dieser fuhr in der Folge über die Gegenfahrbahn und kam von der Straße ab, wo der Opel mit einem Schild sowie einem Baum kollidierte. Um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern, musste ein entgegenkommender 29-Jähriger mit seinem VW Polo ausweichen, worauf der Wagen von der Fahrbahn abkam.

Sowohl die 63-Jährige als auch die beiden anderen Autofahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den drei Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel in Gewässernähe waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des Umweltamts sowie des Bauhofs zur Unfallstelle ausgerückt. In diesem Bereich musste die Römerstraße bis etwa 13.20 Uhr gesperrt werden. (pol)