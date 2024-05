Drei Teenager bei Unfall in der Nähe von Bad Urach schwer verletzt - Auto fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN/BAD URACH. Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Landesstraße 211 zwischen Grabenstetten und Bad Urach um kurz nach 0 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mercedes von Grabenstetten in Richtung Bad Urach unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb in einer Böschung liegen. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand.

Der 19-jährige Fahrer sowie seine 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst, der mit insgesamt fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, in verschiedene Kliniken gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Das unfallbeschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme war die L211 voll gesperrt. (pol)