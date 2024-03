Drei Männer prügeln sich in Gomaringen - auch mit Eisenstange

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein Streit unter drei männlichen Personen ist am Donnerstagabend eskaliert und hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Zunächst gerieten laut Zeugenaussagen ein 15-Jähriger und ein 29-Jähriger am Busbahnhof in Streit. Der Jüngere verständigte daraufhin seinen 22-jährigen Bruder, welcher vor Ort kam. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Beteiligten, in deren Verlauf der 29-Jährige den 22-Jährigen unter anderem mit einer Eisenstange auf den Oberkörper schlug. Infolge der Schlägerei wurde niemand ernsthaft verletzt. Die vorsorglich hinzugezogene Rettungswagenbesatzung konnte die erlittenen Blessuren vor Ort behandeln. (pol)