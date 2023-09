Drei Einbrüche in Reutlinger Geschäfte - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich drei Einbrüche in Geschäfte in der Reutlinger Innenstadt haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet. Im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zugang in ein Feinkostgeschäft in der Deckerstraße und entwendeten Bargeld aus der dortigen Registrierkasse. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 1.000 Euro. Weiterhin sind zwei bislang Unbekannte am frühen Dienstagmorgen in eine Bäckerei in der Metzgerstraße eingebrochen.

Gegen 0.45 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten, die sie in der Folge durchsuchten. Im Anschluss zogen die beiden mit Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe unerkannt von dannen. Circa vier Stunden später, gegen 4.45 Uhr, wurde ein Videospielgeschäft in der Karlstraße das Ziel zweier Einbrecher. Diese verschafften sich auch hier mit brachialer Gewalt Zutritt in das Geschäft und stahlen Bargeld aus mehreren Kassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)