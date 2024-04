Disco-Besucher in Reutlingen von Rettungsschwimmern aus der Echaz gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer Personenrettung sind Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG sowie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einem Großaufgebot an die Echaz in Reutlingen ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.30 Uhr meldeten Besucher einer Diskothek, dass eine männliche Person in die Echaz gestürzt sei und abgetrieben wäre. Vor Ort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte einen 30-Jährigen fest, der sich in der starken Strömung befand und nicht mehr selbständig aus dem Fluss steigen konnte.

Rettungsschwimmern der DLRG gelang es schließlich, den augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann mittels Leiter aus dem Fluss zu retten. Der Einsatz wurde durch die teilweise bis zu drei Meter hohen Flutschutzwände entsprechend erschwert. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Verunglückte offenbar lediglich leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. (pol)