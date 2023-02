Diebstähle durch Paketzusteller in der Region: Fünf Verdächtige in U-Haft

Pakete in einem Lieferwagen.

TÜBINGEN. Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Personen festgenommen, die im Verdacht stehen Pakete geklaut zu haben. Beschuldigten befinden sich zwischenzeitlich alle in Untersuchungshaft, teilen Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen heute mit.

Die fünf Männer, die als Paketzusteller bei einem für einen Online-Händler tätigen Transportunternehmen arbeiteten, sollen über einen längeren Zeitraum hochwertige Versandartikel aus Paketen gestohlen haben. Gegen sie hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehle erwirkt, die am Mittwoch vollstreckt wurden. Im Laufe des Mittwochs und des Donnerstags wurden die Beschuldigten dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte und die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten einwies. (pol)