Alkoholisierte Frau bespuckt in Tübingen Taxifahrer und verletzt Polizistin

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen eine 45-jährige Frau, nachdem diese in alkoholisiertem Zustand am frühen Samstagmorgen in der Tübinger Innenstadt randaliert und zahlreiche Straftaten begangen hat. Die 45-Jährige wollte sich gegen 2.30 Uhr im Bereich des Europaplatzes von einem Taxi nach Hause fahren lassen. Nachdem dies durch den 54-jährigen Taxifahrer aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung jedoch abgelehnt wurde, riss sie unter anderem die Fahrzeugantenne an dem Taxi ab und beleidigte und bespuckte den 54-Jährigen.

Durch die eingesetzte Streifenbesatzung wurde der 45-Jährigen nach erfolgter Personalienfeststellung ein Platzverweis erteilt und die Gewahrsamnahme angedroht, woraufhin sie die Örtlichkeit verließ. Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei erneut zum Europaplatz gerufen, nachdem die bekannte Störerin zurückgekehrt und mit einem Passanten aneinandergeraten war. Im Rahmen der hier notwendigen Gewahrsamnahme beleidigte die 45-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten wiederholt und setzte ihr aggressives Verhalten auch auf dem Weg zum Polizeirevier Tübingen fort. Hierbei versuchte sie auch, die Beamten anzuspucken, was jedoch verhindert werden konnte. Auf der Dienststelle trat sie dann in der Arrestzelle von innen gegen die noch geöffnete Tür und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin leicht. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. (pol)