Diebe stehlen halben Kilometer Kupferkabel von Tübinger Baustelle

TÜBINGEN. Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche von einer Tübinger Baustelle entwendet. In der Zeit von Freitag, 18. April, bis Freitag dieser Woche begaben sich die Täter gewaltsam auf das umzäunte Baustellengelände gegenüber der Boulderhalle in der Bismarckstraße. Dort trennten sie 500 Meter Kabel ab und nahmen es mit. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Buntmetalls. (pol)