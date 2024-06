Diebe brechen gewaltsam in Gomaringer Tankstelle ein und klauen Alkohol

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Mit brachialer Gewalt sind zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle in der Ohmenhäuser Straße eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich die zwei Kriminellen gegen 1.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und ließen dort mehrere Flaschen Alkoholika mitgehen. Das berichtet die Polizei.

Der hinterlassene Sachschaden an der aufgebrochenen Türe dürfte mit geschätzten 2.000 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen.

Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten nachfolgend wieder verschlossen. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)