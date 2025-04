Kurz abgelenkt: Autofahrer kracht in Gomaringen in geparkten BMW

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Tübinger Straße von Gomaringen sind zwei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit einem Opel die Straße aus Richtung Bronnweiler. Wohl aufgrund eines Blickes in den Innenraum des Wagens war der Mann kurzzeitig abgelenkt und prallte währenddessen ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW mehrere Meter nach vorne geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt jedoch mindestens 12.000 Euro. (pol)