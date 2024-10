Dieb stiehlt in Gomaringen Bargeld und EC-Karten aus Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Auf in den Autos abgelegte Geldbörsen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag gleich zwei Autos in Gomaringen angegangen hat. Das berichtet die Polizei. Vermutlich in den frühen Morgenstunden, zwischen 0.30 Uhr und 3.15 Uhr, verschaffte sich der Dieb auf noch unbekannte Art und Weise Zugriff in einen in der Tübinger Straße geparkten Ford Focus und in einen in der Filsenbergstraße geparkten VW Touran. In beiden Fällen ließ er Bargeld und EC-Karten mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Aufbruch-Spuren waren an beiden Autos nicht zu finden. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)