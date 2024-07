Dieb stiehlt in Engstingen Münzgeld und Bankkarten aus fünf Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Insgesamt fünf Autos diverser Marken hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Engstinger Ortsteil Kleinengstingen geöffnet und teilweise ausgeplündert. Wie die Polizei mitteilte, machte sich der Dieb zwischen 22 Uhr und fünf Uhr an den in der Bernlocher Straße abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Aus den nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar unverschlossenen Autos ließ er überwiegend kleinere Münzgeldbeträge, in einem Fall allerdings auch zwei Bankkarten mitgehen, mit denen er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)