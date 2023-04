Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine Handtasche ist einer Frau am Dienstag um die Mittagszeit aus einem Pkw entwendet worden. Die 25-Jährige hatte in der Zeit von 11.40 Uhr bis 12.10 Uhr einen Fiat 500 auf dem Wanderparkplatz Wanne abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe des Fahrzeugs ein und nahm die hinter einem Sitz liegende Tasche heraus. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände der jungen Frau. Der Schaden an dem Pkw wird auf 400 Euro geschätzt. (pol)