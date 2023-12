Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Dettingen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Am Samstagabend wurden von der Kriminalpolizei drei des Wohnungseinbruchsdiebstahls dringend tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen.

Die drei Männer sollen am Samstag in zwei Wohnhäuser in Dettingen unter Teck eingebrochen sein. Sie wurden nach der Tatbegehung auf ihrer Flucht von der Kriminalpolizei festgenommen. Im Fluchtfahrzeug wurden entwendete Wertgegenstände, Schmuck und weitere Beweismittel sichergestellt. Zudem besteht der dringende Verdacht, dass die Diebesbande bereits am 11. November 2023 in Remshalden in zwei Wohnhäuser eingebrochen ist. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 50 Jahre alten und einen 30 Jahre alten Bosnier.

Die drei Männer wurden am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Einbruchsdelikten wie auch zu möglichen Zusammenhängen zu weiteren Einbrüchen dauern an. (pol)