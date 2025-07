Brennendes Auto sorgt für Gestank in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein brennendes Auto hat am Montagabend für Aufsehen in der Reutlinger Innenstadt gesorgt – und für einen »bestialischen Gestank«, wie ein Augenzeuge gegenüber dem GEA berichtete. Gegen 17.49 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung ein, dass auf dem Parkplatz der Postbank-Filiale in der Eberhardstraße ein Mini One in Flammen steht. Wie ein Polizei-Sprecher auf Anfrage mitteilte, war das Fahrzeug beim Eintreffen der Streife bereits in Vollbrand. Die Reutlinger Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften aus. Um 18.16 Uhr wurde »Feuer aus« gemeldet.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Abend noch unklar. Vermutlich wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Einschätzung der Polizei wurde der Brand »mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit« nicht durch Fremdeinwirkung ausgelöst. Vieles deutet auf einen technischen Defekt hin. Offenbar habe es zunächst im Motorraum zu qualmen begonnen. »Wenn ein Auto samt Öl und Kunststoff brennt, führt das schnell zu einer dichten Rauchentwicklung und einem beißenden Geruch«, so der Sprecher. (GEA)