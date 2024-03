Brennende Kerze? Zimmerbrand in Betzingen löst Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Rauch aus einer Einzimmerwohnung hat am Donnerstagabend in der Heppstraße im Stadtteil Betzingen zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 22.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die Rauch aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufsteigen sahen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar Gegenstände und Kleidungsstücke auf einem Beistelltisch, möglicherweise wegen einer brennenden Kerze Feuer gefangen hatten. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens, der sich auf das Beistelltischchen beschränken dürfte, liegen noch keine Angaben vor. Alle Hausbewohner konnten nachfolgend wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)