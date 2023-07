Brand bei Tübinger Firma Möck: Haufen mit Batterien fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Reutlinger Straße hat am Sonntagvormittag auf einem Gelände einer Firma Elektroschrott gebrannt. Gegen 11.50 Uhr entzündeten sich auf dem circa 25 Quadratmeter großen Haufen wohl mehrere Batterien, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften anrückte, konnte den kleinen Brand rasch löschen. Durch die Beschädigung der metallenen Überdachung entstand nach jetzigen Erkenntnissen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die Reutlinger Straße komplett gesperrt. Aktuell wird nicht von Fremdverschulden ausgegangen. (pol)