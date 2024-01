Brand von Müllcontainern in Reutlingen-Hohbuch: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand mehrerer Müllcontainer in der Nacht zum Donnerstag im Reutlinger Stadtteil Hohbuch. Gegen 1.10 Uhr alarmierte ein Anwohner die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem er den brennenden Container bei einer Apotheke in der Pestalozzistraße entdeckt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, löschte das brennende Altpapierbehältnis. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Schaufensterscheibe der nahegelegenen Apotheke beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 1.000 Euro.

Als die Feuerwehrleute rund 20 Minuten später wieder abrücken wollten, bemerkten sie nur wenige hundert Meter entfernt, in der Kurt-Schumacher-Straße, einen weiteren Brand. Die Einsatzkräfte löschten dort mehrere Altpapiercontainer sowie Gelbe Tonnen, die an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses abgestellt waren.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte nach Angaben der Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Aufgrund der Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Es wird von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)