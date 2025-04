Brand in Tübinger Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mussten die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in Tübingen ausrücken. Gegen 15 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass es in der Quenstedtstraße brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen der Balkon sowie das angrenzende Zimmer einer Dachgeschosswohnung in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Es gab keine Verletzten. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka

250.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)