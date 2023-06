Brand in Tübingen - zwei Menschen über Leiter gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Feuerwehr ist am Mittag mit mehreren Fahrzeugen zu einem Brand in der Tübinger Schellingstraße, in der Nähe des Finanzamtes, ausgerückt. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen, der sich offenbar weiter ausgedehnt hatte. Nach Informationen des GEA sind zwei Bewohner über die Drehleitern der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet worden.

Die Feuerwehr und die Rettungskräfte waren schnell am Einsatzort. Foto: Joachim Kreibich Die Feuerwehr und die Rettungskräfte waren schnell am Einsatzort. Foto: Joachim Kreibich

Gegen 13.30 Uhr lautete es vor Ort: »Feuer aus«. Der Brand war gelöscht. Weitere Bewohner konnten die Einsatzkräfte über die Türen des Brandobjekts ins Freie bringen. Bei zwei von ihnen bestand der Verdacht auf Rauchvergiftungen. Ansonsten habe es keine Verletzten gegeben, hieß es.

Die Feuerwehr ist weiter vor Ort, um nach möglichen Glutnestern zu suchen. Sie war mit 13 Fahrzeugen und etwa 52 Einsatzkräften vor Ort. Über die Brandursache und den Schaden gibt es noch keine Angaben. (GEA)