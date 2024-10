Brand in Reutlinger Flüchtlingsheim: Mann bei Löschversuch verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einer Unterkunft für Geflüchtete in der Storlachstraße ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten kurz nach 17 Uhr zu dem Gebäude aus, nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Feuer in einem der Zimmer auch noch unbekannter Ursache im Bereich des Herdes bzw. des Kühlschranks ausgebrochen.

Ein 49-jähriger Mitarbeiter der Stadt hatte sich bei Löschversuchen nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rauchgasvergiftung zugezogen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die betroffene Wohnung ist infolge der Flammen sowie der Rauchentwicklung nicht mehr nutzbar. Die Bewohner wurden in anderen Räumen im selben Gebäude untergebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 20.000 Euro. (pol)