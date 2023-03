Brand in Reutlinger Altstadt: Feuerwehr räumt Haus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Brand in einer elektrischen Verteilerdose hat einen größeren Feuerwehreinsatz in der Reutlinger Lederstraße ausgelöst. Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag alarmiert worden und mit einem Löschzug angerückt. Sie konnte den Brand im Haus recht schnell löschen. Rauch hatte sich allerdings im Haus bereits ausgebreitet, in dem sich auch eine Gemeinschaftsarztpraxis befindet. Die Einsatzkräfte räumten das Haus und durchlüfteten es anschließend. Anschließend konnten die Menschen wieder hinein.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei regelte für die Dauer des Einsatzes den Verkehr und sperrte die Lederstraße. (rr)