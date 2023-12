Brand in Gomaringer Mehrfamilienhaus: Betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Am Samstagnachmittag ist es in der Schießmauerstraße in Gomaringen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Mehrere Zeugen teilten der Rettungsleitstelle gegen 14.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung mit, worauf die Rettungskette in Gang gesetzt wurde, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr Gomaringen rückte mit 40 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand rasch gelöscht werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Da die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch die Gemeinde Gomaringen eine Übergangswohnung bereitgestellt. Die weiteren Hausbewohner konnte im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)