Brand an Pelletheizung in Wohnhaus in Wittlingen - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

BAD URACH-WITTLINGEN. In einem Wohnhaus in der Schulstraße in Wittlingen ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Als eine Bewohnerin des Gebäudes kurz nach 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie bereits beim Öffnen der Eingangstür Rauch sowie in der Folge einen Feuerschein im Bereich der Pelletheizung. Daraufhin wählte sie den Notruf. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd rasch lokalisiert und gelöscht werden.

Wie sich in der Folge herausstellte, könnte in einem Eimer entsorgte Asche aus der Pelletheizung ein danebenliegendes Holzscheit entzündet haben. Auch die Außenwand der Heizung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr noch belüftet und blieb bewohnbar. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (pol)