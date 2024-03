BMW-Fahrer flüchtet in Reutlingen von Unfallstelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter BMW-Fahrer am Freitagabend von der Unfallstelle in der Brühlstraße. Gegen 23.20 Uhr kamen sich der BMW und ein 33-jähriger Fahrer eines VW Up entgegen, wobei der BMW so weit auf die Fahrspur des 33-Jährigen kam, dass dieser nach rechts auswich. Dabei übersah er einen am Straßenrand geparkten BMW 318d und kollidierte mit diesem. Zwischen dem Pkw des Flüchtenden und dem VW kam es zu keiner Berührung.

Der Fahrer des VW verletzte sich leicht. An den beiden an der Unfallstelle verbliebenen Fahrzeugen entstand jeweils circa 10.000 Euro Sachschaden. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Zum geflüchteten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine BMW Limousine gehandelt hat. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen, welche Angaben zum Flüchtenden machen können, sich unter der Rufnummer 07121/942-0 zu melden. (pol)