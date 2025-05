Bilanz der Mainacht: Schlägerei mit über 15 Personen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Polizei auch dieses Jahr in der Nacht auf den 1. Mai wieder erhöhte Präsenzmaßnahmen gezeigt. Neben den üblichen Maischerzen wie etwa dem Zünden von Böllern und Feuerwerkskörpern, sowie das Einwickeln von Fahrzeugen mit Toilettenpapier und der Verwendung von Rasierschaum zum Besprühen von Gegenständen ist es überwiegend friedlich und ohne größere Schäden geblieben. In Reutlingen kam es vor einer Lokalität in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 15 und 20 Personen, bei einer Schlägerei in Rommelsbach wurden in der Württemberger Straße zwei Personen leichtverletzt. (pol)