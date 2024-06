Biker kommt in Münsingen von der Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Leicht verletzt wurde ein 60-Jähriger, der am Dienstagabend mit seiner Harley-Davidson auf der B464 von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Biker war laut Polizei gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seeburger Steige von Münsingen herkommend unterwegs.

Infolge seiner nicht angepassten Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers kam er in einer Linkskurve nach rechts von Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)