Betrunkener fährt ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen durch Ofterdingen

OFTERDINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit dem späten Mittwochabend gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauch, Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mercedes-Fahrer sollte kurz nach 22.30 Uhr in der Hechinger Straße in Ofterdingen von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Nach einer kurzen Flucht in ein Wohngebiet, bei der auch die Beleuchtung des Mercedes ausgeschaltet wurde, konnte das Fahrzeug in der Paulinenstraße gestoppt werden.

Die Beamten stellten bei dem 21-Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ein Test hatte einen Wert von über 2 Promille ergeben. Weiter stellte sich heraus, dass die bereits entstempelten Kennzeichen gar nicht zu dem Mercedes gehörten, sondern ursprünglich an einem anderen Pkw angebracht waren. Zuletzt fanden die Polizeibeamten heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besaß. Die Ermittlungen dauern an. (pol)