Betrunkener verursacht Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagabend in Reutlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 21.15 Uhr auf der Taläckerstraße unterwegs und kollidierte mit einem geparkten Skoda. Dabei wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 Euro belaufen. Da ein Atemalkoholtest beim leicht verletzten Fahrer einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (pol)