Betrunkener Rollerfahrer wird bei Polizeikontrolle in Unterhausen aggressiv

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte muss sich ein 44-jähriger Rollerfahrer verantworten, den die Polizei am Mittwochabend im Ortsteil Unterhausen aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 23.30 Uhr war die Polizei von mehreren Zeugen alarmiert worden, die den Mann in der Haydnstraße beobachtet hatten, wie er mehrfach von seinem Motorroller stürzte. Beim Eintreffen des Streifenwagens war der 44-Jährige allerdings bereits weitergefahren, konnte aber unmittelbar darauf in der Beethovenstraße samt seinem Roller Aprilia angetroffen werden.

Als dem deutlich erkennbar alkoholisierten Mann der Grund der Kontrolle und die nachfolgenden Maßnahmen erläutert wurden, reagierte er sofort aggressiv, weshalb er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Auch gegen die nachfolgende Blutentnahme im Krankenhaus setzte er sich heftig zur Wehr und versuchte die Polizeibeamten zu beißen.

Der 44-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)