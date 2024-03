Betrunkener Fahrer kracht in Pfullingen mit Auto in Schlange voller Einkaufswagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 43-Jähriger, der am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 10.25 Uhr mit seinem Volvo XC60 vom Gelände einer Tankstelle losgefahren und hatte zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit die Daimlerstraße überquert. Dort fuhr er auf den gegenüberliegenden Kundenparkplatz eines Discounters, wo er offenbar die Pedale verwechselte, seinen Wagen stark beschleunigte und in einem großen Bogen zunächst gegen die Ecke und den Eingangsbereich des Gebäudes krachte. Anschließend prallte er in eine Schlange von Einkaufwagen bevor er eine Hangbefestigung aus Betonsteinen durchbrach und die dahinterliegende Schutzplanke aus der Verankerung riss, an der sein Wagen letztendlich zum Stehen kam.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille, weshalb sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Volvo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden auf dem Gelände des Discounters dürfte noch einmal mit mindestens 20.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)