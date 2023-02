Betrunkener baut Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach alkoholisiert und ohne Führerschein hat ein 44-Jähriger am Mittwochabend auf der B312 in Pfullingen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19.50 Uhr befuhr er mit seinem VW Golf aus Richtung Scheibengipfeltunnel kommend die Aufschleifung der B312/B313 in Fahrtrichtung Lichtenstein. In der scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor er anschließend in der Grünfläche zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, da er nicht im Besitz eines solchen ist. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (pol)