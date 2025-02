Betrunkener Autofahrer kracht in Pfullingen gegen Ampel und Schild: Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Marktstraße in Pfullingen gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines BMWs kam gegen 14.20 Uhr an der Einmündung Marktstraße und Arbach ob der Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast und einem Verkehrszeichen.

Mehr als ein Promille

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des BMW-Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über einem Promille, weshalb beim Fahrzeuglenker eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Der unverletzte 70-Jährige gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass er von einem unbekannten Fahrzeug gerammt worden und es deshalb zum Verkehrsunfall gekommen sei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)