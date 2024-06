Betrunkener Autofahrer kommt in Hohenstein von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Der 20-jähriger Lenker eines VW Golf hat in der Nacht zum Sonntag infolge erheblicher Alkoholbeeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht. Der Heranwachsende befuhr zunächst den Gemeindeverbindungsweg von Münsingen-Hundersingen in Richtung Hohenstein-Eglingen, auf welchem er nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen zunächst von der Fahrbahn abkam und trotz erheblich beschädigten Pkw seine Fahrt fortsetzte. Eine Zeugin stellte gegen 00.20 Uhr an der Unfallstelle Fahrzeugteile fest und verständigte die Polizei.

Das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs konnte vor Ort aufgefunden werden und brachte die Beamten des Polizeireviers Münsingen schließlich auf die Spur des 20-Jährigen, der im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift mit einer Alkoholisierung von deutlich über 2,5 Promille angetroffen werden konnte. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. (pol)