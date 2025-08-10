Betrunkener 85-Jähriger fährt mit Elektro-Rollstuhl auf B28 bei Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Der Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls hat am frühen Samstagabend auf der Bundesstraße 28 einen Einsatz der Polizei verursacht. Gegen 18.10 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Senior, welcher mit seinem Gefährt auf der B28 in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs sei.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurz vor der Ausfahrt Kusterdingen-Jettenburg feststellen und sicher von der Bundesstraße eskortieren. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 85-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von fast 1,5 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (pol)