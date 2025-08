Zum Immenklang scheint die Sonne über Immenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Entschleunigung. Dieses Sehnsuchtsmotiv, inzwischen als Modewort fast inflationär im Gebrauch, trifft auf das Immenklang-Festival in Immenhausen definitiv zu. Schon allein, wenn man zum Auftakt den Künstlern über die Schulter schauen kann. Bei der musikalischen Kostprobe in der St. Georgskirche, viel mehr aber noch im Anschluss, als am Montagnachmittag das Festival mit dem »Farbenklang« erstmals zum Mitmachen einlud. Mit einem einfachen, aber umso einladenderen Konzept: im Inneren des Gemeindehauses proben die Musiker mit ihren Streichinstrumenten das »Shaker Loops« von John Adams. Wer möchte, kann sich leise dazusetzen und die Musiker bei ihrer Probe beobachen. Und sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, damit am Ende beim Konzert alles so mühelos und harmonisch wirkt.

Dabei sind die Fenster geöffnet. Und so dringt Musik auch zum Pavillon vor, der unmittelbar an den Proberaum angrenzend aufbaut wurde. Während Malervlies den gepflasterten Boden schützt, warten hier Staffeleien auf Interessierte, die selbst einmal Kunst schaffen wollen. Die Mähringer Künstlerin Christiane Haag betreut hier das »Farbenklang«-Projekt, gibt Tipps und Inspiration für jeden, der sich an den Staffeleien ausprobieren will. Am Montagnachmittag malt hier ein Vater mit seinen beiden Töchtern, auch viele Frauen verschiedensten Alters schwingen den Pinsel zur Musik. Farben und Malutensilien aller Art gibt es im Gemeindehaus. Die Teilnahme ist kostenlos, jeder kann einfach mitmachen. An einem Tisch steht ein Schild: »Ihr Kuchen könnte hier stehen. Uns freut es.« Zum Auftakt liegen dort Kekse bereit. Die Atmosphäre: ruhig und entspannt. Auf der Wiese an der Georgskirche liegt ein Teilnehmer und genießt die ersten Sonnenstrahlen, die die Regenwolken wieder durchgelassen haben. Unmittelbar daneben: die hölzerne Gedankenkuppel.

Den Klang Immenhausens einfangen

Es ist offensichtlich: Das Immenklang-Festival ist gestartet. Rund um die Georgskirche wird in dieser Woche gemalt, musiziert und sogar komponiert: bei der »Klangwerkstatt« von Jasper Siebert können die Teilnehmer die Geräusche Immenhausens - und des Immenklangs - aufzeichnen und daraus eine Komposition erstellen. Die wird, ebenso wie die entstehenden Werke beim Farbenklang, beim Abschlusskonzert am Samstag in der Maschinenhalle Hespeler präsentiert und ausgestellt. Ein großes Konzert gibt es zudem am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Mähringer Stephanskirche.

Zwölf Künstler um Initiator Jakob Schall sind beteiligt. Sie kommen in Gastfamilien unter, gegessen wird bei wechselnden Köchen immer gemeinsam. »Wir wachsen hier jedes Jahr ein Stück weit zusammen«, berichtet Jakob Schall, der das Immenklang-Festival gemeinsam mit seiner Schwester Eva Schall in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Wichtig ist ihnen, die Teilnahme kostenlos zu ermöglichen. Umso mehr sind die Festival-Macher auch auf Spenden angewiesen. »Wir haben hier international gefragte Künstler«, sagt Jakob Schall - entsprechende Gagen müssen finanziert werden.

Etwas Geld steuerte auch die Gemeinde bei: Nachdem der Kusterdinger Gemeinderat eine Förderung abgelehnt hatte (wir berichteten), schlugen Immenhausen und Mähringen in die Bresche. Von den Ortschaftsräten gab es jeweils 750 Euro, was auch einen anvisierten Landeszuschuss teilweise sicherte. Dennoch bitten die Festival-Macher auch online um Spenden: auf Betterplace.org sollen im Optimalfall 5.000 Euro zusammenkommen, darunter 1.800 Euro Verpflegungs- und Reisekosten der Künstler und 3.200 Euro für Nebenkosten, wie die obligatorischen GEMA-Gebühren oder die Technik. Über 1.700 Euro von acht Spendern kamen bereits zusammen. »Die Menschen hier stehen hinter dem Immenklang«, freut sich Jakob Schall über die Unterstütztung. (GEA)