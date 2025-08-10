Abschluss des Immenklang-Festivals: Positive Bilanz und Standing Ovations

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, dennoch liegt gelöste Abendstimmung über den Mähringer Feldern, als eine gutgelaunte Besuchergruppe in Richtung Wagenhalle zieht. Familien mit Kindern sind im Pulk genauso dabei wie ältere Besucher. Die Laune ist gut, die Menschen kommen miteinander spontan ins Gespräch – alle in freudiger Erwartung auf das bevorstehende Konzert und die Kunstausstellung.

Auch dieses Jahr fand in Immenhausen wieder das Immenklang-Festival statt. Seit 2020 organisieren die Geschwister Eva und Jakob Schall zusammen mit ihrem Team eine Woche lang Musik- und Kunstveranstaltungen in ihrem Heimatdorf. »Flüchtigkeit« war das diesjährige Thema der Festivalwoche. Die Kunstschaffenden und die Gäste erforschten das Motto mit Tanz, Malerei und Musik.

Zeit zum Ankommen

»Auf einen schönen, hoffentlich nicht flüchtigen Abend!«, begrüßte Christiane Haag, eine der Veranstalterinnen, die zahlreichen Gäste zur Abschlussveranstaltung am Samstagabend. Das Publikum wurde in eine umgebaute Maschinenhalle eingeladen. Neben dem Konzertbesuch konnten die Gäste auch Kunstwerke betrachten, die die Woche über die Besucher eines Kunstworkshops entstanden. »Farbenklang« heißt das Konzept, in dem sich die Teilnehmer unter der Leitung von Christiane Haag künstlerisch ausleben. Große Leinwände oder DIN A4-Formate, bunte Farben, Formen und Muster – die entstandenen Werke waren alle kreativ aus dem Moment heraus gemalt. Die bunte Galerie an den Wänden der Wagenhalle trug ihren Teil zur Atmosphäre der Veranstaltung bei.

Bevor die Musikerinnen und Musiker jedoch auf die Bühne traten, ließen die Organisatoren dem Publikum genug Raum, um anzukommen. Etwa eine dreiviertel Stunde hatten die Konzertgänger Zeit, sich die Kunstwerke anzuschauen, ins Gespräch zu kommen oder mit einem Getränk anzustoßen.

Minimalistische Musik-Schleifen

Dann, worauf alle gewartet haben: Neun professionelle Musikerinnen und Musiker, unter ihnen Eva und Jakob Schall, entführten mit »Shaker Loops« von John Adams und »Spiegel im Spiegel« von Arvo Pärt in eine andere Welt. Auch wenn die Woche über klassische Stücke gespielt wurden: am Samstag waren sie anders. Adams Werk ist sogenannte »minimal music« – hier wiederholen sich rhythmische »Loops« - also Schleifen - und formen die Musik auf ganz spezielle Weise. Besonders spannend war der Start des Stücks: Mit einem flirrenden Puls, einem minutenlangen »Shaker«, wurde das Publikum in die Performance gezogen. Die darauffolgenden Sätze ergaben zwar ein großes Ganzes, jeder Satz sprach allerdings auch für sich. Mal schnell und hektisch, mal ruhig und entspannt: Die Vorstellung bot dem Publikum ein intensives Klangerlebnis.

Das kam gut an. Die technisch anspruchsvolle Performance sorgte für Standing Ovations und »Bravo«-Rufen bei den Gästen. »Die Atmosphäre war magisch, die Musik hat einen in einen tranceähnlichen Zustand versetzt, in dem sich die Emotionen immer wieder wie Wellen mit der Musik verändert haben. Wirklich sehr besonders«, fasst Leni Heinzer, eine der Besucherinnen, ihre Eindrücke zusammen.

Positives Fazit der Veranstalter

Auch die Organisatorinnen und Organisatoren ziehen ein positives Fazit: »Es waren unglaublich viele Leute da«, sagte Christiane Haag. Auch Jasper Seibert, zuständig für die Soundinstallation, ist zufrieden: »Ich bin total glücklich über das Publikum, das uns hier die ganze Woche begleitet hat.« Das kostenlose Festival, das die Gruppe ehrenamtlich organisiert, gibt ihnen auch selbst viel zurück: »Das macht Spaß und gibt einem auch Mut, Dinge auszuprobieren.« Besonders gefällt dem Team der persönliche Kontakt zu den Menschen und die Unterstützung der Dorfgemeinschaft. Die angereisten Musikerinnen und Musiker konnten bei Immenhausener Familien unterkommen, die Verpflegung wurde größtenteils von freiwilligen Helfern gestellt.

Das kostenlose Festival basiert zum großen Teil auf Spenden. »Wir gehen mit dem Festival auch immer ein Risiko ein«, erklärt Jakob Schall. Mit Spendenaufrufen, Stiftungsanfragen und Sponsoring versuchen die Organisatoren jedes Jahr, die Ausgaben zu decken. Die Finanzierung stand lange Zeit auf wackligen Beinen, auch da die Gemeinde Kusterdingen keine Unterstützung genehmigte. Trotzdem scheint alles glatt gelaufen zu sein. »Wir haben die Spenden heute noch nicht gezählt, aber es sollte hinhauen. Wir konnten sehen, dass viele Leute gekommen sind, hatten auch Glück mit dem Wetter.« Für die Zukunft hofft er auf mehr Sponsoren, um mehr Planungssicherheit zu gewinnen: »Wir müssen alle Wege nutzen, um Kunst und Kultur hier möglich zu machen.«

Insgesamt blicken die Veranstalter optimistisch in die Zukunft. Eva Schall sagt abschließend: »Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.« (GEA)