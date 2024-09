Betrunkener überquert in Reutlingen Gleise, um in Zug einzusteigen

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

REUTLINGEN. Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32 Jahre alten Mann und Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG ist es am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Reutlingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der 32-Jährige gegen 5 Uhr die Gleise, um in einen am Gleis stehenden Zug einzusteigen. Hierbei soll er von den Mitarbeitern beobachtet worden sein, welche daraufhin vom Hausrecht Gebrauch machten und nach bisherigem Kenntnisstand ihn des Zuges verweisen wollten. Da der augenscheinlich alkoholisierte 32-jährige Reisende der Aufforderung auszusteigen offenbar nicht nachkam, brachten ihn die Mitarbeiter aus dem Zug.

Dabei wurde der Mann bisherigen Informationen zufolge leicht verletzt. Er erstattete am späten Sonntagmittag Anzeige bei der Bundespolizei. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. (pol)