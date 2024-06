Betrunkene Radfahrerin beschädigt Auto und stürzt in Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Eine alkoholisierte Radfahrerin hat in der Nacht zum Sonntag in Gomaringen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 42-jährige Radlerin gegen 2 Uhr die Hinterweilerstraße. In einem abschüssigen Bereich, etwa auf Höhe der Menzelstraße, streifte sie mit ihrem Lenker einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch den Unfall erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (pol)