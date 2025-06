Betrunkene Frau wirft in Pfullingen Gegenstände aus dem Fenster und greift Polizistin an

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Samstagnacht, gegen 23.00 Uhr, teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Pfullingen über Notruf mit, dass es im Stockwerk über ihnen extrem laut sei und Gegenstände aus dem Fenster geworfen werden. Das berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Streife vor Ort konnten bereits diverse Haushaltsgegenstände, sowie zwei Tischplatten um das Gebäude festgestellt werden, welche zuvor aus einem Fenster geworfen worden waren.

Die 33-jährige Bewohnerin, die auch unter Alkoholbeeinflussung stand, trat den Beamten sofort sehr aggressiv entgegen. Als diese versuchte sich der Befragung zu entziehen, sollte sie von einer Beamtin aufgehalten werden, woraufhin sie versuchte auf diese einzuschlagen, verfehlte sie aber. Hiernach musste sie in Gewahrsam genommen und ihr Handschließen angelegt werden. Sowohl die 33-Jährige, als auch ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Die Dame konnte später an ihren Freund übergeben werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (pol)