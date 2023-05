Beim Aussteigen nicht aufgepasst: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz über Autotür

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Das unachtsame Öffnen einer Fahrertüre ist die Ursache für den Sturz einer Radlerin am Sonntagvormittag in der Ehrenbachstraße. Eine 60-Jährige hatte gegen 11.45 Uhr mit ihrem Ford Ka am Fahrbahnrand geparkt. Als sie aus ihrem Wagen aussteigen wollte, öffnete sie die Türe, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 59-jährige Radlerin, die gerade an dem Ford vorbeifahren wollte, versuchte noch auszuweichen, blieb jedoch an der Tür hängen und stürzte. Dabei wurde die so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (pol)