Bei Schloss Lichtenstein gegen Bäume geprallt: Autofahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Schwere Verletzungen hat sich eine 27-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6732 zugezogen. Gegen 15 Uhr befuhr die Dame mit ihrem Opel Corsa die Kreisstraße vom Schloss Lichtenstein kommend in Richtung der L230. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam sie aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Opel, der nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (pol)